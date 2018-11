Israele, si dimette il ministro della difesa Lieberman: «Cessate il fuoco è una resa al terrorismo»

Si è dimesso il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman. «Quello che è successo ieri, il cessate il fuoco, è stato - ha aggiunto - una resa al terrorismo. Non c'è altro significato» Lieberman ha poi aggiunto di aver già avuto in passato come ministro dissensi con il premier Benyamin Netanyahu e tra questi ha citato «il mancato sgombero del villaggio beduino di Khan al Ahmar e il combustile del Qatar per Gaza».«I due punti di svolta che mi hanno spinto alle dimissioni - ha spiegato - sono stati il trasferimento ad Hamas di 15 milioni di dollari da parte del Qatar e questo significa che abbiamo versato soldi ai terroristi e la tregua di ieri dopo che loro hanno sparato 500 razzi». «Avremmo dovuto - ha proseguito - rispondere in ben altra maniera, abbiamo dato prova di debolezza e tutto questo si rifletterà anche su gli atri fronti».