Israele, orrore nel kibbutz di Kfar Azza: «Uccisi almeno 40 bambini, alcuni sono stati decapitati»

Orrore nel villaggio di Kfar Azza, un kibbutz nel sud di Israele tra Netivot e Sderot a circa cinque chilometri a est di Gaza. Le case beige ad un piano, con piccole terrazze che si affacciano su vialetti costellati di alberi, sono state prese d'assalto dai miliziani di Hamas. I soldati israeliani hanno riferito alla tv I24 di aver trovato «bambini con le teste decapitate». Secondo la stessa fonte, «intere famiglie sono state fucilate nei loro letti» e, finora, sono stati portati sulle barelle circa 40 neonati e bambini piccoli.

Il vice portavoce dell'esercito per la stampa internazionale Masha Michelson, interpellata al telefono, ha confermato che «stati trovati dei bambini» ma di «non essere al corrente dell'esatto numero». «Non ho visto i corpi.

I visited this kibbutz, Kfar Aza, just last year. The commander who liberated it from Hamas control says they found the bodies of 40 babies.pic.twitter.com/Z7h0akwdvM

— Gabriel Noronha (@GLNoronha) October 10, 2023