Israele, attacco a Gaza imminente: tank schierati al nord, centinaia di veicoli blindati pronti all'invasione. Le foto satellitari

Israele, pronta l'invasione di Gaza. Foto satellitari mostrano il luogo dove l'esercito di Tel Aviv ha schierato centinaia di carri armati e veicoli blindati in due campi a nord della Striscia, in preparazione di una potenziale invasione di terra con decine di migliaia di soldati pronti ad entrate a Gaza City e annientare i vertici di Hamas. Il concentramento militare visto nelle immagini, pubblicate dal New York Times, si trova a circa 6,4 km a nord del valico di Erez, il principale punto di ingresso sul confine settentrionale di Gaza.

«Mogadiscio sotto steroidi»

Un'invasione israeliana a Gaza via terra potrebbe portare ad una situazione simile ad una «Mogadiscio sotto steroidi, molto rapidamente».

«Se (in Hamas) sono creativi nella difesa come lo sono stati nell'attacco orribile, barbaro e indicibile (del 7 ottobre), allora vedrete attentatori suicidi, vedrete ordigni esplosivi improvvisati, ci saranno imboscate, trappole esplosive e il contesto urbano, ancora una volta, non potrebbe essere più impegnativo«, ha aggiunto. Inoltre, un' operazione del genere richiederebbe molto tempo, perché »non si vincono le controinsurrezioni in un anno o due«, ha detto Petraeus. »Di solito ci vogliono dieci anni o più, come abbiamo visto in Iraq, come abbiamo visto in Afghanistan».