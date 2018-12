Falsi medici con laurea armena: quaranta arresti in Israele

Con un blitz condotto simultaneamente nell'intero territorio nazionale la polizia israeliana ha arrestato oggi 40 medici ed infermieri sospettati di aver ottenuto in istituti educativi dell'Armenia diplomi falsi che in seguito hanno utilizzato per lavorare in Israele. La operazione è stata battezzata dalla polizia: Licenza di uccidere. Si tratta, si legge in un comunicato della polizia, di persone che avevano trovato difficoltà a completare studi regolari di medicina in Europa. Hanno allora provveduto ad iscriversi in istituti armeni dove al termine di corsi relativamente brevi hanno ottenuto i loro diplomi. Secondo la polizia è possibile che lo stesso traffico abbia coinvolto anche istituti della Georgia. Gli arresti sono avvenuti in località beduine del Neghev, in località arabe della Galilea e fra i drusi delle alture del Golan. © RIPRODUZIONE RISERVATA