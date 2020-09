Washington, firma dell'accordo tra Israele, Emirati e Bahrein. Trump: «Giornata storica»

Donald Trump firma alla Casa Bianca la pace in Medio Oriente con la firma degli "Accordi di Abramo" per la normalizzazione dei rapporti tra Israele, Emirati Arabi e Bahrein. «Storico giorno per la pace in Medio Oriente»: lo twitta Trump annunciando l'imminente firma degli accordi «che nessuno pensava fossero possibili». «Altri Paesi seguiranno!», ha promesso.

Trump ha detto prima della firma degli 'accordi di Abramo' che prevede di fare un accordo con l'Iran dopo le elezioni, ma ritiene che Teheran attenda il voto sperando di fare un accordo migliore con il suo rivale Joe Biden.

Alla fine anche i palestinesi «arriveranno a un punto in cui vorranno unirsi all'accordo di pace¯ con Israele, dopo l'adesione di altri Stati arabi. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in una intervista a Fox News alla vigilia della firma degli »accordi di Abramo« di Israele con Emirati Arabi e Bahrein. »Avremo la pace in Medio Oriente senza queste stupidaggini, questo sparare a tutti, uccidere tutti, questo spargere sangue sulla sabbia¯, ha aggiunto.

