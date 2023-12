Islanda, erutta vulcano vicino alla penisola di Reykjanes dopo settimane forti attività sismiche

«Un vulcano vicino alla penisola di Reykjanes in Islanda ha iniziato a eruttare dopo settimane di attività sismica». Lo riporta Sky News, precisando che «nei giorni scorsi erano state evacuate quasi 4.000 persone dalla cittadina di pescatori di Grindavik, nel sud-ovest del Paese».

The #volcano that we've been watching for weeks has finally erupted on the Reykjanes peninsula. pic.twitter.com/PJ3zbEhLV1

— WeatherNation (@WeatherNation) December 18, 2023