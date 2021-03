Islanda, 17 mila scosse di terremoto in una settimana: si teme un'eruzione vulcanica imminente

L'Islanda teme una imminente eruzione vulcanica. A mettere in guardia il Paese è un insolito sciame di scosse di terremoto: nell'ultima settimana sono state circa 17 mila, con i maggiori eventi che hanno superato i 5 gradi della scala Richter di magnitudo. Gli islandesi sono abituati alla terra che trema, ma gli esperti sottolineano l'insolita durata dello sciame che potrebbe preludere a un evento eruttivo.

I terremoti si sono concentrati nella penisola di Reykyanes, nel sudovest dell'Islanda e poco distante dalla Capitale Reykjavik, dove vive la grande maggioranza della popolazione dell'isola. La scossa più forte registrata finora è stata di 5.6 gradi Richter, la mattina del 24 febbraio. Il 27 febbraio e il primo marzo, altre due scosse di oltre 5 gradi di magnitudo.

Pochi i danni registrati: qualche crepa sulle strade e piccole frane sui pendii più ripidi, nei pressi dell'epicentro. Tra i residenti, però, cresce la preoccupazione: «Ho sentito una miriade di terremoti nella mia vita - ha detto alla Cnn un cittadino di Rykyavik, Auður Alfa Ólafsdóttir - ma è molto strano sentire la terra tremare 24 ore al giorno per una intera settimana. Ti fa sentire molto piccolo e impotente di fronte alla natura».

Una sensazione che in Islanda, tra vulcani, geyser, ghiacciai, sorgenti sulfuree, siti geotermici, imponenti cascate e paesaggi selvaggi e incontaminati concentrati su una superficie di appena 103.000 km quadrati, è facile provare anche in condizioni normali. Il Paese si trova sopra la Dorsale Medio Atalntica, una catena montuosa sottomarina che segna il confine tra la zolla tettonica nordamericana e quella europea e si snoda nell'oceano Atlantico per tutta la sua lunghezza, da Nord a Sud. Le due zolle, che emergono in superficie nel sito islandese di Þingvellir, si stanno allontanando l'una dall'altra al ritmo di un millimetro l'anno.

Che la terra si muova, insomma, per gli islandesi non è certo una notizia. Lo è, invece, uno sciame sismico così prolungato. Che sta succedendo? Per Þorvaldur Þórðarson, professore di Vulcanologia all'Università dell'Islanda sentito dalla Cnn, i terremoti sono dovuti a un movimento di magma sotteranneo. «Il magma è certamente salito, avvicinandosi alla superficie», spiega Þórðarson. Quello che si sta cercando di capire, adesso, è se la sua corsa sia destinata ad arrestarsi o se al contrario sfocerà in una eruzione.

Altri esperti si attendono nuovi terremoti, più forti di quelli registrati finora, fino a 6,5 gradi della scala Richter. Secondo le proiezioni elaborate, comunque, una eventuale eruzione non metterebbe a rischio i centri abitati ma potrebbe isolare l'aeroporto di Keflavik che connette l'Islanda al resto del pianeta e si trova proprio sulla penisola di Reykyanes. Nel 2010, l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, con il suo inesauribile pennacchio di cenere, mandò in tilt i collegamenti aerei di mezzo mondo.

