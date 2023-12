Israele-Hamas, distrutti a Shujaia quartieri generali dei terroristi. Recuperati i corpi di tre ostaggi: due soldati 19enni e un civile di 28anni

Guerra Israele-Hamas, le ultime notizie. Recuperato il corpo di un ostaggio 28enne franco-israeliano a Gaza. Dieci morti ieri in un raid nel centro della Striscia. «La guerra a Hamas sarà lunga: non potrà durare pochi mesi», ha detto Gallant a Sullivan confermando la distanza tra Israele e Usa sul conflitto a Gaza. Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano oggi a Ramallah da Abu Mazen.

