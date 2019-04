Irlanda del Nord, giornalista uccisa durante scontri a Londonderry: «Atto terroristico»

Irlanda del Nord, giornalista uccisa durante scontri a Londonderry. La polizia: «Atto terrotistico». Una giornalista di 29 anni è morta in seguito ad alcuni scontri a Londonderry, in Irlanda del Nord. Secondo le prime informazioni, la reporter - che si trovava sul posto per seguire i disordini - sarebbe stata colpita da colpi d'arma da fuoco. La notizia, riportata da numerosi media britannici, è stata confermata anche dalla polizia che su Twitter ha spiegato di aver aperto un'inchiesta e di star trattando l'episodio come «atto terroristico».

Palermo, il camionista che inneggiava all'Isis: «Mancava poco e facevo un casino in autostrada»

I gesuiti smontano la tesi della Lega, i migranti islamici non sono un pericolo

This is the moment that you can see a Republican gunman shooting at police in which a young 29 yr old woman life was take away from her in the creggan area of Londonderry!! Even more sicking is young ones cheering this murdering bastard on!! #Creggan #Derry pic.twitter.com/T6uvmrXbZ5

— Stuart Ward 🍊 (@StuartWard81) 19 aprile 2019