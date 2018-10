Irlanda, compra “due gratta e vinci” a distanza di pochi mesi nello stesso negozio e incassa sempre 50mila euro

Ultimo aggiornamento: 23:08

Il mito del tesoro dellasotto l’arcobaleno è nato in Irlanda. C’è un'irlandese che ha trovato la sua pentola d’oro in un negozio di un centro commerciale. Infatti, a distanza di pochi mesi è entrata nello stesso locale ed è riuscita a ottenerecon due Gratta e vinci diversi. E’ accaduto a Enniscorthy, una cittadina di poco più di 10mila abitanti nella Contea di Wexford, nel Sudest del Paese.Ad aprile ha comprato il primo Gratta e vinci “All cash platinum” e ha ottenuto il Jackpot, il più alto premio possibile. Poi, a settembre, ha fatto lo stesso rito: è entrata nel negozio e comprato un biglietto simile. E, anche in questo caso, l’ennesima vittoria. Così, a soli cinque mesi di distanza, ora ha chiesto alla(l’organismo nazionale che gestisce le lotterie) un nuovo premio da 50.000 euro. “Mio marito sostiene di avere mani fortunate perché ha grattato entrambi i biglietti, ma gli ho detto che sono stati i miei piedi ad essere stati fortunati perché sono stata io ad andare al negozio e a comprare i biglietti quando ero fuori!", dice la vincitrice.