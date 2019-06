Bimba nasce sul treno, viaggerà gratis fino a 25 anni

Non sono solo le cicogne a portare i bambini. Ci sono anche i treni. E per lei, bimba nata sul Galway-Dublino delle 15:05, la compagnia ferroviaria irlandese Irish Rail ha deciso di farle un regalo speciale: viaggerà gratis fino ai suoi 25 anni.

La mamma è entrata in travaglio dopo la partenza del treno ed è stata aiutata dai passeggeri, compreso un medico, Alan Devine, che ha ammesso all’Irish Mirror di essere stato “terrorizzato” . L’uomo stava andando a una conferenza e ha prestato assistenza insieme a tre donne (tra cui due infermiere) già lì per aiutare la neo-mamma.

La donna, prosegue Devine, "era naturalmente terrorizzata. Ovviamente non sapeva che sarebbe successo, quindi era un po’ scioccata: era spaventata e viaggiava da sola”. La piccola, che ora è in buone condizioni di salute, è stata poi trasferita in ambulanza insieme alla mamma all'ospedale Coombe di Dublino.

Ora le arriverà questo regalo, che altro non è che un ampliamento del benefit che la Irish Rail offre a tutti i bimbi fino a 5 anni.

Ultimo aggiornamento: 16:39

