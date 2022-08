Irlanda, bambino di un anno esce di casa mentre i genitori dormono e muore investito da una jeep

Tragedia in Irlanda dove un bambino di un anno e mezzo è morto investito da una jeep fuori dalla casa dove era in vacanza con la famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo si è alzato da solo dal lettino mentre i genitori dormivano, ha aperto la porta di casa e camminato fino alla strada dove è avvenuto il fatale incidente.

Brandon Thomas Byrne aveva solo 21 mesi. La tragedia è avvenuta a Ballinagare nella contea irlandese di Co Roscommon, intorno alle 9:00 di venerdì. La famiglia britannica era in vacanza in Irlanda.

L'incidente

Al volante della Jeep c'era un uomo, proprietario di alcuni campi circostanti l'abitazione dove la famiglia era in vacanza. L'uomo stava percorrendo la strada con la sua Jeep e non ha visto il bambino attraversare. Ha raccontato di aver sentito un impatto, è sceso dall'auto e ha visto il bambino. Si è precipitato all'interno della casa avvisando i genitori e chiedendo aiuto. La coppia in un primo momento ha detto che il bambino stava dormendo, che non era possibile, poi hanno scoperto che il piccolo era uscito di casa solo. Nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare.

Una comunità sotto choc

Un'intera comunità si è unita al dolore della famiglia, devastata per la perdita del piccolo. "Eri la mia luce, ti amerò fino alla fine dei tempi" ha scritto il papà su Facebook pubblicando una foto del bambino. I rilievi delle forze dell'ordine sono stati eseguiti e il funerale si terrà il 22 agosto.