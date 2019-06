Iran, ondata di cyber attacchi Usa contro Teheran: nel mirino controllo missili

Il cyber attacco lanciato dagli Usa giovedì contro l' Iran ha «disabilitato» i sistemi informatici di controllo dei lanciamissili iraniani. Lo riferiscono i media internazionali. Secondo gli esperti, è tuttavia difficile stimare l'entità dei danni prodotti.

Lo riporta il New York Times. L'operazione dello Us Cyber Command è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran.

Ultimo aggiornamento: 08:47

