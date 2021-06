Iran, raffineria in fiamme: secondo incidente in meno di ventiquattro ore, sospetti di sabotaggio e attimi di paura per gli abitanti

In meno di ventiquattro ore, due gravi incidenti hanno colpito l'Iran e hanno inferto un duro colpo alle infrastrutture e al potenziale militare del Paese: ieri è divampato un incendio in una raffineria di petrolio situata a sud di Teheran e poche ore prima, nella notte tra martedì e mercoledì, anche la più grande nave da guerra della marina-Kharg- aveva preso fuoco prima di affondare nel Golfo di Oman in circostanze inspiegabili. I due incidenti avvengono sullo sfondo delle tensioni tra l'Iran ei suoi rivali regionali, in particolare Israele, e nel bel mezzo della campagna presidenziale.

L'incendio della raffineria, escluso il sabotaggio

Nella raffineria l'incendio è divampato all'interno dei serbatoi di gas liquefatto, secondo il governatore di Shahr-e-Rey, Hossein Tavakoli. Il capo dell'unità di crisi della capitale iraniana, Mansour Darajati, ha respinto l'ipotesi che all'origine dell'incidente ci fosse un'esplosione e i funzionari della raffineria hanno anche anche escluso il "sabotaggio". Giovedì mattina l'incendio non era ancora stato domato. Per diverse ore, enormi colonne di fumo si sono alzate nel cielo, causando preoccupazione tra i residenti di Teheran che postavano su Internet le immagini e i video dell'incendio. Il municipio del distretto ha dovuto persino evacuare la zona. La raffineria, inaugurata nel 1968, produce 250.000 barili di carburante al giorno e fornisce circa il 17% al 20% del fabbisogno energetico iraniano. Secondo le autorità , l'impianto dovrebbe tornare rapidamente alla normale operatività e non ci sono preoccupazioni per le forniture.

