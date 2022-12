Iran, imminente l'esecuzione di un attore teatrale. Condannato a morte anche un ex calciatore

Non si ferma la repressione in Iran dove nei primi 83 giorni di proteste hanno perso la vita, tra gli altri, 44 tra bambini e adolescenti. Sono stati tutti feriti a morte da proiettili sparati da distanza ravvicinata, colpiti negli organi vitali, soffocati dai gas lacrimogeni. E non si arresta anche la lunga scia di manifestanti contro il regime condannati a morte.

#HosseinMohammadi, 26 ans, artiste et acteur de théâtre, arrêté le 5 novembre, est l'une des 5 personnes condamnées à mort par le tribunal de Karaj. Arrêtez les meurtres d’innocents!#StopExecutionInIran#MahsaAmini pic.twitter.com/NGn2Oy43RT — keykeyyy (@keykeyHj) December 11, 2022

L'attore teatrale Hossein Mohammadi, 26 anni, è stato condannato a morte da un tribunale iraniano per aver protestato contro il regime durante le manifestazioni seguite alla morte di Mahsa Amini. La sua esecuzione è imminente, scrive su Twitter il reporter di Bbc Monitoring Khosro Kalbasi Isfahani postando le immagini dell'artista durante uno spettacolo in teatro. Mohammadi è stato arrestato il 5 novembre ed è una delle 5 persone per le quali è stata decisa la pena capitale da un tribunale di Karaj.

Iran, la vicenda dell'ex calciatore

L'ex calciatore iraniano Amir Nasr-Azadani, di 26 anni, è stato condannato a morte per aver preso parte alle proteste contro il regime: lo riferisce Bbc Persia. Il capo del tribunale di Isfahan, Asadollah Jafari, ha dichiarato che l'ex calciatore delle squadre Sepahan e Tractor è «uno dei 9 imputati nel caso in cui tre agenti di sicurezza sono stati martirizzati durante i disordini del 25 novembre». Amir Nasr Azadani, arrestato il 27 novembre, è accusato di «tradimento» per essere un membro di un «gruppo armato e organizzato che opera con l'intenzione di colpire la Repubblica islamica dell'Iran». Tra le altre accuse, il tribunale di Isfahan contesta al giovane atleta l«appartenenza a bande illegali che operano con l'intento di colpire la sicurezza del paese e della società e crimini contro la sicurezza», ossia «assistenza in guerra». Alcuni ex atleti e calciatori iraniani, tra cui Ali Karimi e Mehdi Mahdavikia, hanno chiesto il rilascio di Amir Nasr Azadani.