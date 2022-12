Iran, condannati delle proteste saranno «impiccati presto». Teheran: chi non porta il velo pagherà un caro presso

L'Iran è nel caos e il regime di Teheran usa il pungo di ferro. Da mesi un'ondata di mega manifestazioni, represse nel sangue, sta attraversato il paese, in particolare i grandi centri urbani e le zone curde, con un bilancio di almeno 448 persone uccise, tra cui 60 di età inferiore ai 18 anni e 29 donne, secondo l'ultimo rapporto dell'ong Iran Human Rights (Ihr) con sede a Oslo. E già 14 mila arresti per le Nazioni Unite.

Iran, la chiusura (per ora) della polizia morale significa che le donne hanno vinto la rivoluzione del velo?

Iran, la repressione

«I rivoltosi, condannati a morte per “Muharebeh” o “Fesad fel arz” (“Guerra contro Dio” e “Corruzione sulla Terra”, due capi d'accusa della legge islamica iraniana) saranno impiccati presto». Lo ha detto il capo della magistratura iraniana Gholamhossein Ejei, secondo quanto riporta l'Irna, riferendosi a un gruppo di persone arrestate durante proteste dopo la morte di Mahsa Amini. «Sono state emesse anche alcune altre sentenze di reclusione a lungo termine», ha aggiunto avvertendo che coloro che provocano la rivolta popolare o incoraggiano altri a scioperare, saranno presto convocati.

«Il prezzo da pagare per chi non porterà il velo nel nostro Paese si alzerà», ha affermato Hossein Jalali, membro della commissione cultura del parlamento iraniano, in riferimento a un piano da mettere in pratica nelle prossime due settimane riguardo all'uso del velo per le donne, già obbligatorio in pubblico dopo la fondazione della Repubblica islamica nel 1979.

Il corpo paramilitare dei «basij, la polizia e le forze di sicurezza non esiteranno a fronteggiare duramente i rivoltosi, i criminali armati e i terroristi che sono stati assoldati dai nemici», si legge invece in una dichiarazione delle Guardie della rivoluzione iraniana mentre è in corso in molte città del Paese il primo dei tre giorni di sciopero indetto da attivisti nell'ambito delle proteste anti governative in corso da quasi tre mesi nel Paese. «Dopo la sconfitta della nuova sedizione, creata dai nemici, il sistema sacro della Repubblica islamica continuerà con forza a realizzare la sua causa e sconfiggerà il fronte unito dei nemici».

Nei mesi scorsi si sono già verificati duri scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti scesi in pizza in varie città iraniane dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne che ha perso la vita dopo essere stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto. Secondo i dati dell'agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani Hrana, da quando le dimostrazioni sono iniziate, negli scontri hanno perso la vita almeno 471 persone, tra cui 64 minori e 61 membri delle forze di sicurezza, mentre gli arrestati sono oltre 18mila.