Iran, cosa c'è dietro l'avvelenamento delle studentesse? Gli arresti e le analisi nei laboratori: ecco cosa sappiamo

Il governo iraniano ha arrestato più di 100 persone ritenute responsabili di aver avvelenato migliaia di studentesse del Paese. Gli arresti sono avvenuti nelle province di Tehran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Gilan, Azerbaigian occidentale e orientale, Kordestan e Khorasan Razavi.



I video dei giovani portati in ospedale e nelle cliniche sono ormai diventati virali sui socia le su web. Per far luce sul caso, il sito d'informazione Nature ha parlato con tossicologi, ricercatori di armi chimiche, epidemiologi, politologi e altri per esplorare possibili spiegazioni.



Cosa è successo

Gli attivisti per i diritti umani affermano che uno dei primi casi riportati dai media è stato in una scuola nella città settentrionale di Qom nel novembre 2022. Da allora sono stati pubblicati centinaia di video sui social media di ragazze e giovani donne che riportano sintomi tra cui affaticamento, bruciore alla gola , nausea, mal di testa e intorpidimento, a volte sperimentati dopo aver annusato una varietà di odori.

Il 5 marzo, il ministro dell'Interno iraniano Ahmad Vahidi avrebbe detto ai media statali che «campioni sospetti» venivano analizzati nei laboratori. Il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha chiesto una «seria indagine».

Mahmoud Azimaee, un data scientist con sede a Toronto, in Canada, ha monitorato gli incidenti dai resoconti dei media e dai notiziari dalla fine di novembre 2022. La stragrande maggioranza frequenta le scuole superiori per sole ragazze (dove gli studenti hanno dai 12 ai 18 anni). Ci sono pochissimi incidenti segnalati nelle scuole maschili o miste. Si registrano casi in tutto il Paese, ma soprattutto nella capitale Teheran e a Qom, centro di studi di teologia e filosofia islamica.

Secondo un tossicologo che conosce l'Iran, il governo e i ricercatori stanno raccogliendo dati ma le analisi iniziali non sono abbastanza solide per trarre conclusioni. Ulteriori risultati sono probabili «nelle prossime settimane».

Il parere degli esperti sulle sostanze utilizzate

L'Iran finora non ha pubblicato dati ufficiali diversi dal numero di persone che si sono ammalate. I medici che li hanno curati non rilasciano dichiarazioni pubbliche. Ciò significa che qualsiasi interpretazione esterna degli eventi dipende principalmente da fonti secondarie.

Alastair Hay, tossicologo e ricercatore di armi chimiche presso l'Università di Leeds, nel Regno Unito, afferma di aver visto i risultati degli esami del sangue di giovani che sono stati ricoverati in ospedale. Tuttavia, non è sempre possibile rilevare l'avvelenamento in questo modo, dice, perché gli esami del sangue non controllano i diversi tipi di veleno. Sono necessari uno screening tossicologico completo e un numero rappresentativo di casi, aggiunge.

Se fosse coinvolta una sostanza chimica, un potenziale candidato sarebbe la cloramina, afferma Keith Ward, un chimico della George Mason University di Fairfax, in Virginia, che ha consigliato organizzazioni per i diritti umani nei casi in cui armi chimiche e biologiche sono state utilizzate nei conflitti. La cloramina viene prodotta combinando un prodotto per la pulizia contenente candeggina con un altro contenente ammoniaca. La sua presenza crea alcuni (ma non tutti) gli odori e i sintomi segnalati, afferma Ward.

Ward afferma che altri candidati, come i gas nervini e il gas mostarda, sono meno probabili. I segni che sono stati usati agenti nervini includerebbero una condizione oculare chiamata pupilla puntiforme, che non viene segnalata. Il gas mostarda ha effetti ritardati dopo l'esposizione e non le reazioni immediate segnalate, aggiunge Ward.



Gli altri scenari

Sia Hay che Dan Kaszeta, un tossicologo del Royal United Services Institute, un think tank di Londra che lavora su questioni militari, non escludono la possibilità di un episodio di malattia psicogena di massa. Ciò deriva dall'ansia in risposta ai timori di una minaccia o alla consapevolezza che potrebbe essere imminente. In Iran, questa minaccia è reale poiché il governo ha arrestato e imprigionato giovani a seguito delle proteste a livello nazionale dopo la morte di Mahsa Amini, una studentessa , mentre era in custodia nel 2022. Di conseguenza, ragazze e donne sono morte, secondo Human Rights Watch e Amnesty International.

Ci sono stati casi precedenti in cui i timori di avvelenamenti «hanno portato a reazioni di stress come svenimenti, nausea e iperventilazione», afferma John Drury, psicologo dell'Università del Sussex a Brighton, nel Regno Unito, che studia il comportamento collettivo. Si pensa che il fenomeno 1 colpisca gli scolari, spesso ragazze, in paesi dove c'è conflitto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato episodi di malattie psicogene di massa in Afghanistan almeno dal 2009 , ad esempio.

Tuttavia, Drury afferma che è difficile distinguere tra effetti psicogeni ed esposizione a rischi reali e che i test per determinare le cause dei sintomi fisici dovrebbero comunque essere eseguiti.

Altri ricercatori dicono che è troppo presto per cercare cause psicogene. Ali Arab, statistico ed epidemiologo presso la Georgetown University di Washington DC, afferma che un fenomeno psicologico è «un argomento assurdo in questo caso particolare», data l'abbondanza di prove video e fotografiche che mostrano sintomi fisici.

Orkideh Behrouzan, medico e antropologo medico presso la School of Oriental and African Studies (SOAS) di Londra è d'accordo. «Introdurre un'ipotesi psicogena di massa prima di aver escluso tutte le cause fisiche è pericoloso e fuorviante», afferma.



Le indagini

Ricercatori, gruppi per i diritti umani e alcuni governi affermano che è necessaria un'indagine indipendente. Un'indagine del genere richiederebbe al governo di fornire «l'accesso ai dati sanitari, che sono spesso estremamente protetti in Iran», afferma Behrouzan.

Potrebbe essere realizzato attraverso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), che fa parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi chimiche e ha sede a L'Aia, nei Paesi Bassi, di cui l'Iran è un membro attivo. Uno stato membro dovrebbe presentare una richiesta formale per un'indagine, che non è ancora avvenuta, ha detto a Nature un rappresentante dell'OPCW . Ma hanno aggiunto che l'agenzia sta monitorando da vicino gli sviluppi in Iran.

Un'indagine approfondita includerebbe interviste alle vittime, test tossicologici, analisi di storie cliniche, uno studio epidemiologico e campionamenti ambientali, secondo i ricercatori che Nature ha intervistato.

«Mi piacerebbe vedere una discussione aperta, con i medici che hanno visto le ragazze parlare liberamente», dice Ward. «Devi portare la comunità con te. Il coinvolgimento della comunità per qualcosa di sensibile è fondamentale affinché le persone credano nei risultati», aggiunge Hay, che ha svolto un processo di questo tipo per comprendere la malattia di massa in Kosovo all'epoca della disgregazione della Jugoslavia in paesi separati 2 nel 1991.

L'Iran ha abbastanza esperti e attrezzature addestrati per svolgere indagini tossicologiche, dice Hay. Questa capacità è stata costruita durante e dopo la guerra dell'Iran con l'Iraq dal 1980 al 1988, durante la quale l'Iraq ha utilizzato armi chimiche.

🔴 NOW, in Iran.

Confermato avvelenamento chimico per tutte le ragazze, dalle scuole elementari all'università. pic.twitter.com/P1dyH2rDZl — Pino Romeo (@PinoRomeo6) March 6, 2023



Ma chi è il responsabile?

L'11 novembre, il ministero dell'Interno iraniano ha annunciato che più di 100 persone sono state «arrestate e indagate» per aver chiuso le aule utilizzando sostanze «maleodoranti e innocue», secondo i media statali. Il ministero ha affermato che le loro motivazioni erano maliziose nei confronti del governo.

Allo stesso tempo, non si può escludere anche un certo livello di coinvolgimento del governo in questi eventi, con l'obiettivo di impedire ai bambini di protestare, hanno detto a Nature tre ricercatori. Dopo mesi di proteste, l'apparato militare e di sicurezza della repubblica islamica potrebbe aver concluso che l'avvelenamento è un modo per punire coloro che si sono uniti alle proteste, afferma Saeid Golkar, politologo che studia l'Iran all'Università del Tennessee a Chattanooga.

Se si tratta di casi di avvelenamento, «non possono avvenire senza l'approvazione del governo», aggiunge Encieh Erfani, fisico già all'Istituto di studi avanzati in scienze di base a Zanjan, in Iran. Erfani si è dimesso per protesta contro la violenta repressione da parte dello Stato di ragazze e donne. Allo stesso tempo, «ci sono persone nel regime che ritengono che le ragazze non dovrebbero essere istruite, quindi è possibile che stiano prendendo in mano la situazione», afferma Ali Ansari, storico dell'Iran presso l'Università di St Andrews, nel Regno Unito. .