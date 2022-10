Iran, polizia spara sui manifestanti che ricordano Mahsa Amini dopo 40 giorni dalla morte

Polizia spara sui manifestanti in Iran. Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco e utilizzato gas lacrimogeno per disperdere manifestanti che si erano radunati a Saqqez, nel Kurdestan iraniano, per commemorare Mahsa Amini a 40 giorni dalla morte dopo che la 22enne era stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto. Lo rende noto su twitter 'Hengaw', organizzazione con sede in Norvegia che si occupa di violazioni dei diritti umani nel Kurdistan. In mattinata una grande folla si era radunata nel cimitero dove la ragazza è sepolta per commemorarla.

stunning video coming out of iran



in mahsa amini’s hometown of saqez, thousands ignore govt road closures to walk to her gravesite

40 days after her death in the custody of iran’s morality policepic.twitter.com/u6EvbGQtjw — ian bremmer (@ianbremmer) October 26, 2022

Internet bloccato

L' Iran ha bloccato «per motivi di sicurezza» l'accesso a internet a Saqqez, la città del Kurdistan iraniano dove era nata Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. «La connessione a internet è stata tagliata a Saqqez per motivi di sicurezza», fa sapere l'agenzia Isna, parlando di dimostrazioni e forti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine oggi a Saqqez, nel 40esimo giorno dalla morte della ragazza, che tradizionalmente è celebrato in Iran come la fine del lutto.