Iran, fonti di Teheran: 12 vittime da inizio proteste

Sono almeno 12 le vittime tra i manifestanti dall'inizio venerdì notte delle proteste contro il caro benzina in Iran. Lo confermano fonti ufficiali di Teheran, citate dalla Bbc. Secondo notizie non verificabili diffuse da gruppi di attivisti, il bilancio sarebbe in realtà di oltre 40 morti.



