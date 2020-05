Iran, Khamenei minaccia Israele: «Jihad in Palestina è dovere islamico»

Tensione elevatissima tra Iran e Israele . La Guida iraniana Ali Khamenei ha parlato oggi in occasione della Giornata di Qods (Gerusalemme) a sostegno dei palestinesi. «Il virus del sionismo sarà presto estirpato dalla regione». Lo ha detto Khamenei ha aggiunto che «i gruppi jihadisti devono essere organizzati e si devono espandere nelle terre palestinesi, perché i sionisti capiscono solo il linguaggio della forza».

Khamenei: vittoria garantita. «Il jihad e la lotta per liberare la Palestina sono doveri islamici. La vittoria è garantita da Dio». Lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei nel suo discorso per la Giornata di Qods (Gerusalemme), sottolineando che sarebbe «un grave errore considerare la questione palestinese solo come una questione araba». Il principale obiettivo di questa lotta, ha aggiunto Khamenei, è «la liberazione di tutte le terre palestinesi e il ritorno di tutti i palestinesi alla loro patria». «Dobbiamo utilizzare ogni opportunità, compreso il supporto internazionale, ma non dobbiamo fidarci dell'Occidente e delle organizzazioni mercenarie», ha aggiunto Khamenei, respingendo inoltre l'ipotesi della formazione di un governo palestinese «solo in una parte dei territori occupati».

