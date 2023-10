Iran, così i droni (low cost) dopo avere aiutato Putin sono diventati una minaccia per Israele

"Reverse engineering": da questa definizione in inglese passa la capacità acquisita negli ultimi trent'anni dell'Iran di produrre un'arma che si sta dimostrando decisiva negli scenari di guerra: i droni. Chiamati anche UAV (unmanned aerial vehicle, velivolo aereo senza pilota), sono divenuti una specialità di Teheran, tanto che perfino la Russia è dovuta andare ad acquistarne in Iran per potere condurre l'aggressione dell'Ucraina.

Libano, incursioni e bombe. Hezbollah: «Siamo pronti». Inizia la battaglia intorno alla Blue line

Droni minaccia per Israele

Si tratta di un'arma che fino al secolo scorso sembrava residuale e che ora sta guadagnando un ruolo cruciale.

E Israele ora si sta rendendo conto che difendersi da questi strumenti - usati sia per spiare sia per distruggere con esplosivi - non è semplice.

Il sito Israel Hayom, che ha dedicato una lunga inchiesta alla capacità di sivluppare e produrre droni per la guerra da parte dell'Iran, avverte: «Gli israeliani conoscono fin troppo bene la minaccia rappresentata dai razzi e dai missili. Anni di razzi Katyusha dal Libano, seguiti da razzi Qassam dalla Striscia di Gaza, hanno fornito alla popolazione civile israeliana la migliore istruzione possibile su come prepararsi e proteggersi da queste minacce, mentre lo Stato di Israele ha sfruttato questo tempo per sviluppare capacità antimissilistiche e misure di protezione», ma ora bisogna fare i conti anche con i droni.

L'Arabia Saudita congela gli accordi di pace con Israele. Putin, gelo con ​Netanyahu: «Gaza come Leningrado»

Così aumenta la minaccia aerea

«Allo stesso tempo, ma con molta meno pubblicità, negli ultimi anni si è gradualmente sviluppata un’altra minaccia: i veicoli aerei senza pilota, solitamente indicati con la loro abbreviazione come UAV». Ancora: «Si tratta di una minaccia che dovrebbe rappresentare una sfida significativa per Israele in futuro, sia normalmente sia soprattutto in tempo di guerra. È il risultato della decisione iraniana di fare un investimento molto importante nello sviluppo e nella produzione di UAV e nella loro distribuzione in serie, in massa, a un’ampia varietà di attori regionali chiave, che si sono rivolti alla produzione di UAV sulla base del supporto e know-how fornito dall’Iran».

Semplificando: l'Iran ha diverse industrie - la più tristemente popolare è la Shahed Aviation Industries che fa capo alle Guardie rivoluzionarie iraniane - che aggirano l'embargo acquisendo materiale relativamente semplice e producono i droni. In altri casi forniscono ad altri paesi come la Russia il know-how per poi produrli. Come mai gli ingegneri iraniani sono divenuti così abili? E qui si torna al concetto di "reverse engineering": per anni hanno studiato droni usati da americani o israeliani nella regione e abbattuti.

Israele Hamas, quali leggi sui crimini di guerra si applicano al conflitto e chi può indagare

Droni, la tecnologia

Dopo averli recuperati, hanno analizzato con attenzione come sono costruiti e hanno copato, d'altra parte si tratta di una tecnologia relativamente semplice. Tra gli acquirenti ci sono anche gli Hezbollah in Libano che hanno in questo modo aumentato il livello della minaccia su Israele. Il prodotto più importante, lo Shahed-136 consente di realizzare un attacco in un raggio di 2.000 chilometri, e può volare sia ad alta quota sia sia a una pià bassa, rendendo più complicate le contromisure per intercettarlo.