L'Iran: siamo in grado di arricchire l'uranio fino al 60%

L'Iran è in grado di arricchire l'uranio fino al 60% ma agirà in base alle esigenze del paese. Lo ha detto il portavoce dell'agenzia atomica di Teheran, Behrouz Kamalvandi in conferenza al sito di Fordo.

«L'Iran - ha detto, secondo l'agenzia Mehr - ha fatto il quarto passo per ridimensionare gli impegni dell'accordo nucleare: 1.044 centrifughe sono state iniettate di gas». L'arricchimento dell'uranio, ha sottolineato, sarà al 4,5% quando domani gli ispettori dell'Aiea torneranno a monitorare il processo.