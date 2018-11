Iran, arrestato ex ministro di Ahmadinejad per reati economici

Frode finanziaria e avere provocato instabilità nel sistema economico nazionale. Con queste accuse, è stato arrestato l'ex ministro iraniano per l'assistenza sociale, Parviz Kazemi. Lo riferisce l'agenzia Irna, citata dalla televisione di Stato. Kazemi, entrato in carica nel primo governo dell'ex presidente Mahmud Ahmadinejad, nel 2005, si dimise un anno dopo. Ha poi ricoperto vari incarichi nel settore bancario, fra cui quello di presidente della Banca Sarmayeh. Diversi collaboratori di Ahmadinejad sono stati inquisiti negli ultimi anni con l'accusa di corruzione. Lo scorso settembre, inoltre, il suo ex capo di gabinetto Esfandiar Rahim-Mashaei è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per reati contro la sicurezza nazionale, propaganda contro la Repubblica islamica e insulti contro alcuni dirigenti dello Stato.



L'arresto di Kazemi, che è avvenuto due giorni fa ed è stato reso noto oggi da fonti giudiziarie, sembra rientrare in una serie di iniziative messe in atto negli ultimi mesi dalle autorità per cercare di far fronte al crollo della moneta nazionale e ai gravi problemi economici del Paese, esacerbati dalla reimposizione di sanzioni da parte degli Usa. Alla fine di settembre il portavoce della magistratura, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, ha detto che tre speculatori sono stati condannati a morte e altri 35 a pene detentive.

