Whatsapp, invocati spiriti maligni: sindaco mette il coprifuoco

Troppi spiriti maligni vengono invocati via Whatsapp e i ragazzi minacciano di uccidersi. Così il sindaco decide di mettere il coprifuoco: i ragazzi sotto i 17 anni non possono uscire di casa tra le 7 di sera e le 5 del mattino. E’ quanto avvenuto in un piccolo Comune colombiano, Pajarito, nel dipartimento di Boyaca.



La scelta è nata dopo che alle autorità erano arrivate notizie su strani comportamenti che i ragazzi stavano conducendo grazie alla rete via smartphone.



I giovani hanno raccontato di invocare spiriti su Whatsapp e che si sarebbero suicidati e gettati da un ponte.



Gli agenti del commissariato di Boyaca pensano come i giovani abbiano interagito tra loro attraverso il gioco Momo, la cui immagine terrificante di donna-uccello era già diventata virale e che le polizie di diversi Paesi del mondo stanno indagando come la causa di diversi suicidi. © RIPRODUZIONE RISERVATA