Scivola nella fessura della montagna e rimane intrappolato per 4 giorni: per salvarlo distruggono la roccia

Un uomo è scivolato in una stretta fessura di una montagna nelle foreste della Cambogia ed è rimasto intrappolato per quattro giorni prima di essere salvato. La polizia ha detto che Sum Bora, 28 anni, stava cercando di recuperare la sua torcia, quando ha perso la presa ed è caduto nel piccolo crepaccio.

Sum stava raccogliendo escrementi di pipistrello nella giungla di montagna Chakry nella provincia nord-occidentale di Battambang quando è caduto. La sua famiglia, preoccupata dalla scomparsa ha iniziato a cercarlo. A trovare il ragazzo è stato il fratello, che ha subito fornito la sua posizione alle autorità. Circa 200 soccorritori hanno liberato Sum distruggendo i frammenti di roccia che lo avevano bloccato in lavoro estenuante che è durato circa 10 ore. L'uomo è stato finalmente liberato verso le 18 di mercoledì: era estremamente debole, ed è stato subito portato in un ospedale provinciale. Il salvataggio è stato guidato dagli specialisti della Rapid Rescue Company 711. Il gruppo ha anche avuto un ruolo di primo piano nelle operazioni di salvataggio quando un edificio di sette piani è crollato a giugno nella città meridionale di Sihanoukville, uccidendo 24 persone.

La Cambogia è uno dei paesi più poveri del mondo, con il 35% dei suoi 15,2 milioni di persone che vivono in povertà, secondo un rapporto del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite dell'anno scorso. Gli escrementi di pipistrello, o guano, sono usati come fertilizzanti e venduti a poco prezzo come reddito supplementare dai poveri agricoltori, che a volte cercano di attirare pipistrelli nelle loro proprietà.

