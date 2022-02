Interrail, dopo la pandemia si riparte: 70.000 biglietti gratis dall'Ue per viaggiare gratis (ma c'è un quiz da superare)

Il Covid fa meno paura e il turismo è pronto a ripartire. Il progetto interrail, uno dei must di tanti i giovani per decenni, può riprendere dopo le restrizioni dovute alla pandemia. Presto saranno disponibili i biglietti gratuiti dell’Interrail del programma "Discover EU", lanciato dall’Unione Europea nel 2018.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Green pass, l'Italia apre ai turisti extra Ue ECONOMIA Le nuove raccomandazioni sui viaggi LA GUIDA Green pass (in parte) e quarantene cambiano: ecco come torneremo... RIETI Trasporti a Rieti

Il progetto si rivolge a tutti i ragazzi europei che hanno compiuto 18 anni, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’Europa e promuovere l’inclusività tra cittadini europei. Discover EU non si limita ai Paesi dell’Unione Europea ma è aperto anche agli Stati vicini che vogliono aderire. Quest’anno il progetto è esteso anche ai ragazzi di sei Paesi non UE: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Serbia, Macedonia del Nord e Turchia.

Green pass, l'Italia apre ai turisti extra Ue: basterà il certificato base. Ecco tutte le nuove regole

Covid, le nuove raccomandazioni del Consiglio Ue sui viaggi: via le restrizioni per tutti i vaccinati

Come iscriversi al progetto Interrail

A marzo riaprirà il nuovo bando del progetto Discover EU per l’assegnazione di biglietti gratuiti del treno per un Interrail alla scoperta dell’Europa. Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, e altri Paesi aderenti, che hanno compiuto 18 anni nel biennio 2020-2021.

I biglietti messi in palio passano da 60mila a 70mila. Un aumento necessario per via dell’ingresso dei ragazzi di altri Paesi, comunque un ulteriore balzo rispetto ai 30mila biglietti offerti quando è partito il progetto. Ogni Paese riceverà un numero di pass gratuiti in proporzione alla popolazione.

Come partecipare

I ragazzi che si candidano al progetto Discover EU dovranno indicare se viaggiano da soli o in gruppo (composto massimo da 4 persone), nel primo caso dovranno partecipare al quiz di cultura generale sull’Unione Europea, composto da 5 domande. Dovranno segnalare il loro itinerario di viaggio, che oltre al Paese di residenza dovrà includere almeno un altro Paese della UE. I ragazzi che saranno selezionati per i biglietti del treno gratuiti potranno viaggiare per un periodo compreso fra almeno un giorno e un massimo di 30 giorni, tra il 1º marzo 2022 e il 28 febbraio 2023.

Pandemia, la scommessa di Londra. «Niente più quarantena per chi ha preso il Covid, conviviamo con il virus»