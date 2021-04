Insegnante fa sesso con studentessa minorenne: «Siamo innamorati, non capite». Condannato a 3 anni

Un insegnante di 28 anni è stato condannato a 3 anni di reclusione per molestie sessuali su minore. Succede in Inghilterra, nella cittadina di Uttoxeter, dove Lewis Hobbs - un supplente di educazione fisica - è stato colto in flagrante mentre faceva sesso con una studentessa minorenne nel dicembre 2019. Il processo è giunto al termine lunedì, quando il tribunale di Derby Crown ha pronunciato la sentenza: Hobbs è colpevole di otto accuse a sfondo sessuale nei confronti di minore. Il 28enne, inizialmente, si era giustificato dicendo di avere una vera e propria relazione con la ragazzina, sua studentessa della scuola dove insegnava (e da cui è stato licenziato).

Teacher, 28, who had 10-month relationship with underage girl pupil is jailed for three years https://t.co/lO60kXc894 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 31, 2021

«Noi ci amiamo, non capireste», aveva detto Hobbs dopo essere stato colto in flagrante dalla sorella della vittima del reato. I due, infatti, avrebbero cominciato a sentirsi su Snapchat dopo essersi conosciuti a scuola. Gli incontri fra i due si sarebbero consumati nell'aula di educazione fisica, nell'auto dell'insegnante e a casa della minore quando la madre non c'era. Il procuratore John Farmer ha ricostruito: «La minore si era infatuata dell’accusato, Hobbs non ha fatto niente per evitare la relazione, che è continuata per circa 10-11 mesi». L'uomo si è poi pentito, mentre la vittima degli abusi - che nel frattempo ha raggiunto la maggiore età - ha compreso la natura di quel rapporto: «Mi faceva sentire speciale - ha detto, secondo quanto riportano i media locali - ma ora che sono più grande mi rendo contro che era una relazione molto inappropriata. Sono disgustata, ero una bambina e mi sento sfruttata da un adulto che avrebbe dovuto sapere che tutto ciò era sbagliato».

