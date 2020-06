Avvisa la scuola che arriverà in ritardo, insegnante muore pochi minuti dopo in un incidente

Ha telefonato alla sua scuola informando in segreteria che sarebbe arrivata in ritardo perché doveva accompagnare uno dei suoi figli. Emma Fegan, 39enne insegnante, è morta 7-8 minuti dopo, coinvolta in un tragico incidente con la sua Bmw, che è slittata sull'acqua bagnata e si poi è inabissata nel fiume Trent, nei pressi di Nottingham, in Gran Bretagna. La giovane docente è morta annegata nell'abitacolo. L'incidente è avvenuto lungo Hoveringham Road.

Scivola e cade in casa, poi anche in ospedale e muore in sala operatoria a 47 anni: i parenti denunciano

Disperato chi si trovava nell'area dell'incidente: «Ho visto tutto e ho sperato che una bolla d'aria avesse protetto il guidatore, ma non è stato così». L'inchiesta a Nottingham ha accertato che la causa medica della morte dell'insegnante è stata «l'immersione in acqua a seguito di un incidente stradale». Jonathan Straw, residente nella zona, ha spiegato: «Non è una strada trafficata ma il tempo era atroce quel giorno». L'autista di uno scuolabus, Tomasz Branski, ha sottolineato che quando piove «in quel punto l'acqua è profonda fino al livello del ginocchio». Chi ha assistito all'incidente ha affermato che la Bmw stava andando troppo veloce. Emma Fegan, che viveva a Hoveringham dove guidava il dipartimento scientifico dell'Accademia Dukeries di New Ollerton, stava cercando di non fare troppo tardi a scuola. Ha trovato purtroppo una tragica morte.

Coronavirus, Iss: «9.154 morti nelle Rsa, 680 positivi al tampone e 3.092 con sintomi influenzali»



Emma Fegan, 39, of Hoveringham, died on Tuesday, September 24, after her car left Hoveringham Road and ended up in the river #Newark https://t.co/322bXTcqla — Newark Advertiser (@advertisergroup) October 7, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA