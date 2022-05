Lo chef José Andrés cambia nome all'insalata russa: diventerà l'"insalata di Kiev"

Sta facendo discutere la decisione dello chef spagnolo José Andrés di cambiare nome all'insalata russa in tutti i suoi ristoranti. Il piatto diventerà "insalata di Kiev o insalata ucraina" a sostegno dell'Ucraina appunto dopo l'invasione lanciata da Putin. José Andrés ha risposto a un tweet nel quale veniva annunciato il cambio di nome dell'Arco dell'Amicizia tra i Popoli, costruito a Kiev in epoca sovietiva, a "Arco della Libertà del popolo ucraino". Lo chef, molto famoso negli Stati Uniti, si è speso molto nelle ultime settimane per sostenere l'Ucraina scendendo in campo con iniziative umanitarie con la sua ONG World Central Kitchen, che distribuisce cibo ai civili e ai rifugiati colpiti dalla guerra. Il 16 aprile scorso un gruppo di collaboratori di José Andrés è stato attaccato a Kharkiv. Quattro persone erano rimaste ferite.

And starting tomorrow officially I’m announcing that the iconic Spanish tapa: Ensaladilla Rusa…..will change its name to Ensaladilla Kiev or Ensaladilla Ucraniana….at all my restaurants!!! https://t.co/NSb8HKcUaY

— José Andrés (@chefjoseandres) May 14, 2022