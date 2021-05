6 Maggio 2021

I festeggiamenti post Covid nel Regno Unito hanno lasciato i pub inglesi a secco di birra in particolare di artigianali e lager premium. E quanto dichiarato dai commercianti in un articolo del Financial Times, che ora cercano di rifornirsi per soddisfare la crescente domanda di alcool degli inglesi nell'ultimo mese. Il bilancio ha certamente superato le aspettative dei ristoratori inglesi ma ora diventa difficile essere pronti a ospitare altri bevitori.

🎉🎉🎉WE'RE BACK FOR 2021!🎉🎉🎉 We're hitting the Thames again in 2021 with some of the UK's most exciting craft breweries. To be the first to hear more about our 2021 schedule, sign up to our newsletter now:https://t.co/ozsVRd45sh#BetteronaBoat pic.twitter.com/qALpFtyezm — London Craft Beer Cruises (@Brews_Cruise) May 6, 2021

Le vendite di birra nei pub nella prima settimana di riaperture in Inghilterra hanno superato del 12% quelle degli stessi sette giorni del 2019, anche per via delle buone condizioni climatiche dell'isola e per ora solo il 40% dei 37.500 pub del Regno Unito ha abbastanza spazio esterno per restare aperto. I gestori delle attività sono preoccupati in vista del 17 maggio, quando sarà possibile far sedere i clienti anche all'interno dei locali e con l'arrivo dell'estate si prevede una ripresa del turismo che potrebbe essere importante anche per la ristorazione inglese.

La Budweiser, che produce Stella Artois e Camden Hells, ha aumentato la produzione in fusti mentre i piccoli birrai artigianali stanno lottando per trovare manodopera. «Non avevamo pensato che avremmo dovuto tornare alla piena produzione così rapidamente», ha detto Evin O'Riordan, fondatore della Kernel Brewery di Londra. Il problema è stato particolarmente grave per le lager Heineken dopo che il gigante della birra ha sottovalutato la domanda per i suoi marchi Amstel e Birra Moretti, costringendola a limitare le forniture a tre fusti per pub. Heineken ha dichiarato: «Stiamo lavorando duramente a una soluzione per soddisfare la domanda, tutti i nostri birrifici stanno lavorando a pieno ritmo e siamo pronti a importare ulteriore birra nel Regno Unito».

