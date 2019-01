«Taglia 2500 cubetti di zucchero l'anno dalla dieta di tuo figlio», allarme in Inghilterra per l'obesità infantile

La maggior parte dei bambini di 10 anni hanno mangiato almeno 138 kg di zucchero nel momento in cui raggiungono l'età adulta, secondo la Public Health England (Phe). La ricerca che fotografa la situazione in Inghilterra è stata pubblicata ad Sky News. I dati raccolti sulle abitudini alimentari alimentari in tutto il Regno Unito arrivano con una campagna dell'agenzia governativa che lancia un appello ai genitori per ridurre la quantità di zucchero consumata dai loro figli.

Gli studiosi raccomandano che la quantità massima di zucchero per i bambini di 10 anni sia da 20 a 24 grammi al giorno - l'equivalente di cinque cubetti di zucchero. Tuttavia, il sondaggio Phe ha rilevato che i bambini consumano una media di 52,2 grammi al giorno, altri otto cubetti rispetto al livello raccomandato.

La campagna Change4Life di Phe incoraggia i genitori a cambiare le loro abitudini di acquisto sostituendo i marchi di yogurt, bevande e cereali che acquistano - una mossa che potrebbe dimezzare l'assunzione di zucchero di un bambino.

Nel corso di un anno, quindi, meglio optare per prodotti più sani, attraverso i quali si potrebbe rimuovere l'equivalente di 2500 cubetti di zucchero dalla dieta di un bambino. La campagna arriva dopo che l'obesità grave nei bambini di 10 e 11 anni ha raggiunto il massimo storico. Un terzo dei giovani lascia la scuola primaria in sovrappeso o obeso e molti giovani sviluppano il diabete di tipo 2.

Phe dice anche che i bambini sovrappeso hanno maggiori probabilità di rimanere obesi quando crescono e sono a maggior rischio di malattie cardiache e alcuni tipi di cancro. Alison Tedstone, capo nutrizionista della Phe, ha dichiarato: «I bambini stanno consumando troppo zucchero, ma i genitori possono agire ora per evitare che si accumulino nel corso degli anni».

