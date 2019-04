Infermiera stupra anziano in casa di riposo. La denuncia: «Mi è saltata addosso»

Stupra un anziano affetto da demenza. Un'infermiera, che avrebbe dovuto prendersi cura dell'uomo, ha in realtà approfittato della sua condizione per abusare sessualmente di lui. Guettie Belizaire, 39 anni, è stata trovata rinchiusa nella stanza dell'uomo intorno alle 5 del mattino presso la Brookshire Assisted Living Facility di Melbourne, nello Stato USA della Florida.

A scoprirla sono stati altri dipendenti della struttura che hanno notato la sua lunga assenza di oltre 90 minuti. Dopo averla cercata a lungo, come riporta il Daily Mail, la donna è stata trovata nuda nel bagno presente nella stanza dell'anziano, così è scattata la denuncia. Ad incastrarla è stato il test del DNA che ha confermato gli abusi, ma lo stesso paziente avrebbe poi confessato alla polizia che la donna gli sarebbe saltata letteralmente sopra.

L'infermiere è stata accusata di molestie e atti osceni nei confronti di una persona anziana, oltre che dell'abuso di una persona anziana. La 39enne avrebbe approfittato della condizione di demenza dell'uomo che non era in grado di opporsi alle sue molestie. La responsabile della struttura ha chiesto scusa e ha affermato che avvierà un'indagine interna per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti della casa. Belizaire è stata allontanata dal posto di lavoro e ora è in attesa di processo.

Ultimo aggiornamento: 16:05

