L'infermiera killer Lucy Letby ricorre in appello contro tutte le sue condanne: ha ucciso sette neonati

L'infermiera killer Lucy Letby ha deciso di ricorrere in appello contro tutte le sue condanne per l'omicidio di sette bambini e il tentativo di ucciderne altri sei. Il suo team legale ha presentato una richiesta di autorizzazione a ricorrere in appello presso la Divisione Penale della Corte d'Appello. Tra i suoi crimini, Letby ha iniettato aria nelle vene dei bambini e ne ha avvelenati due con insulina al Countess of Chester Hospital. La 33enne è stata condannata all'ergastolo ad agosto. La notizia del suo appello arriva dopo che è stato rivelato che il 25 settembre si terrà un'udienza in tribunale in cui il Crown Prosecution Service deciderà se avviare un nuovo processo per sei capi di imputazione pendenti di tentato omicidio.

Infermiera uccide 7 neonati, ergastolo per Lucy Letby. Ospedale sotto accusa: Londra apre un’inchiesta

La giuria originale non è stata in grado di emettere verdetti su tali capi di imputazione alla fine del processo.

Il giudice ha proceduto senza di lei. Alla donna sono state inflitte ripetute condanne a vita , una per ogni reato, diventando solo la quarta donna nella storia del Regno Unito a ricevere una sentenza del genere. Le condanne a vita sono la punizione più severa possibile in Gran Bretagna e sono riservate a coloro che commettono i crimini più atroci. Il giudice Goss ha affermato che la «crudeltà e il calcolo» delle azioni dell'infermiera killer tra giugno 2015 e giugno 2016 sono stati «davvero orribili. Ha agito in un modo completamente contrario ai normali istinti umani di allevare e prendersi cura dei bambini e in grave violazione della fiducia che tutti i cittadini ripongono in coloro che lavorano nelle professioni mediche e assistenziali», ha spiegato il giudice. «C'era una malevolenza che rasentava il sadismo nelle tue azioni. Nel corso di questo processo hai freddamente negato ogni responsabilità per i tuoi misfatti. Non hai rimorsi. Non ci sono attenuanti».

La madre di un bambino ucciso da Letby ha detto di essere «inorridita dal fatto che esista qualcuno così malvagio». Domenica sera nella cattedrale di Chester si è tenuta una veglia a lume di candela per ricordare le vittime.