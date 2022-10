Infermiera killer uccideva neonati con l'insulina, accusata di 7 omicidi durante i turni notturni

Avrebbe ucciso sette bambini appena nati (cinque maschi e due femmine) e tentato di ucciderne altri 10. Il caso dell'infermiera Lucy Letby, 32 anni di Hereford, ha sconvolto la Gran Bretagna e il 4 ottobre si è aperto il processo a suo carico che la vede alla sbarra degli imputati.

Morti inspiegabili nel reparto neonatale

I fatti sarebbero avvenuti tra il 2015 e il 2016 quando la donna lavorava nel reparto di terapia neonatale al “Countess of Chester Hospital” di Chester, nel Regno Unito. In questo periodo, l'ospedale ha registrato un'impennata di "morti misteriose" nelle terapie neonatali: bambini senza precedenti problemi di salute che morivano per "collassi" improvvisi e apparentemente inspiegabili. O neonati che erano in terapia (ad esempio per una nascita prematura) ma che, anche se stavano rispondendo bene alle cure, morivano improvvisamente. L'indagine della polizia ha portato alla luce che tutte le morti erano accomunate da un elemento: la presenza dell'infermiera Lucy Letby nel reparto neonatale.

La killer agiva nei turni notturni e avvelenava con insulina

Lucy Letby avrebbe sistematicamente ucciso i piccoli pazienti del reparto. Al processo aprendo l'accusa, Nick Johnson KC, ha detto che due bambini - indicati come Child F e Child L per motivi legali - sono stati "avvelenati da Letby con insulina". Entrambi i bambini sono sopravvissuti al tentato omicidio. In altri casi di tentato omicidio, la presunta killer si sarebbe addirittura accanita tentando di uccidere più volte nello stesso giorno lo stesso bambino.

Il processo

L'infermiera era stata arrestata e poi rilasciata per insufficienza di prove nel 2018 e nel 2019. A novembre 2020 è stata arrestata e condotta nel carcere di Peterborough. Il processo è iniziato alle 10.00 del 4 ottobre presso il Tribunale di Manchester, dove l'imputata è comparsa per confermare il suo nome. Si prevede che il processo sarà lungo e che la sentenza arriverà a marzo 2023. Lucy Letby ha negato tutte le 22 accuse relative ai 17 bambini.