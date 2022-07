Studente morto "di gioia" per aver passato l'ultimo esame, infarto fatale dopo aver saputo il voto

Passa l'ultimo esame all'università, ma l'emozione per il voto ricevuto gli è fatale. Mubarak Hussein Sayed Abdel-Jalil, 22 anni, studente egiziano è morto per un infarto dopo aver appreso di aver concluso il ciclo di studi. La tragica vicenda - raccontata dal Mirror - ha come teatro la Facoltà di Scienze della South Valley University di Qena, in Egitto.

Studente morto per infarto

Mubarak, studente di geologia, aveva appena completato il suo quarto e ultimo anno alla South Valley University. Quando a ha strappato la busta che conteneva il voto del suo ultimo esame è rimasto talmente elettrizzato che ha sentito un dolore improvviso al petto. E' stato portato d'urgenza in ospedale: i medici hanno rilevato che aveva avuto un infarto. E' morto poche ore più tardi. Il giovane adesso riposa nel cimitero di famiglia nel villaggio di Al-Jarfiya. Il dottor Youssef Gharbawy, rettore della South Valley University, ha inviato le sue condoglianze alla famiglia dello studente.