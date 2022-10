Indonesia, crolla la grande moschea di Jakarta: devastante incendio

Indonesia, la più grande moschea della capitale Jakarta è crollata oggi per l'effetto di un devastante incendio che non è stato possibile arginare. Si tratta della moschea di Koja, distretto nella parte nord della megalopoli.

Non si hanno ancora particolari su eventuali feriti o morti e sulle cause dell'immane rogo. Su oltre 270 milioni di abitanti dell'Indonesia, 200 milioni sono musulmani.

Report 🔥:



The dome of the Grand Mosque of the Islamic Center in #Indonesia #Jakarta collapsed due to fire pic.twitter.com/AVxeMYV0su

— OsintTv📺 (@OsintTv) October 19, 2022