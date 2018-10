Indonesia, di nuovo allarme calamità: eruzione del vulcano Soputan, colonna di cenere alta 4 chilometri

Di nuovo allarme in Indonesia: è in corso l'eruzione del vulcano del Monte Soputan sull'isola indonesiana di Sulawesi, a 900 chilometri da Palu, la località che nei giorni scorsi è stata messa in ginocchio dal sisma e dallo tsunami che hanno provocato la morte di almeno 1374 persone e il ferimento di 113.



Una colonna di cenere è arrivata a 4mila metri di altitudine, ha reso noto il portavoce della Protezione civile, Sutopo Nugroho. Non sono registrate vittime a causa dell'eruzione. Le Nazioni Unite denunciano che quasi 200mila persone hanno bisogno di assistenza in seguito allo tsunami.

Ultimo aggiornamento: 13:04

