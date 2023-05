Nuovo record in India, 456 mila passeggeri in viaggio in una sola giornata. «È l'effetto post Covid»

Air India, IndiGo: Nuovo record per 456 mila indiani che volano in un giorno. Il traffico aereo nazionale indiano ha raggiunto un record in una sola giornata. La pietra miliare, raggiunta il 30 aprile, è stata raggiunta con 2.978 voli decollati in tutto il Paese.

«L'aumento vertiginoso del traffico passeggeri nazionale dopo Covid riflette la forte crescita dell'India», ha twittato il ministro dell'aviazione Jyotiraditya Scindia. La ripresa economica dell'India dopo la pandemia ha stimolato un boom di viaggi. Nei primi tre mesi del 2023 le compagnie aeree nazionali hanno trasportato oltre 37,5 milioni di passeggeri. I dati della Direzione generale dell'aviazione civile hanno mostrato una crescita del 51,7% rispetto a un anno fa.

भारतीय नागर विमानन क्षेत्र नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है - कोविड-उपरांत, आसमान छूती घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या भारत के बढ़ते विकास और समृद्धि का संकेत है। pic.twitter.com/Iobij1asnk — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) May 1, 2023

«Non c'è stata crescita per due anni durante Covid. Quello a cui stiamo assistendo ora è una valanga di domanda repressa», ha dichiarato alla BBC Mark Martin, analista dell'aviazione. Secondo Mark Martin, dopo la pandemia si è registrato anche un aumento significativo del numero di persone che volano per la prima volta. Ha aggiunto che il traffico aereo in India è cresciuto a un ritmo doppio rispetto al PIL (Prodotto Interno Lordo) del Paese, grazie all'aumento del reddito disponibile nella terza economia asiatica. In precedenza, un rapporto dell'organismo di categoria International Air Transport Association (IATA) ha mostrato che il traffico interno in India ha continuato a riavvicinarsi ai livelli pre-pandemia ed è sceso solo del 2,2% rispetto ai livelli di febbraio 2019.

Con l'81,6%, l'India è stata anche il primo mercato nazionale in termini di load factor dei passeggeri - la percentuale di posti occupati dalle compagnie aeree - rispetto a Paesi come Stati Uniti, Cina, Giappone, Australia e Brasile. Ma nonostante la buona ripresa, l'industria continua a soffrire a causa di una serie di problemi, tra cui l'aumento dei prezzi del carburante per turbine dell'aviazione, il deprezzamento della rupia rispetto al dollaro statunitense e gli aerei bloccati. Oltre 50 aerei di importanti vettori indiani come IndiGo e Go First sono rimasti a terra per diversi mesi a causa di problemi legati ai motori Pratt & Whitney.

«Le compagnie aeree stanno perdendo miliardi di dollari a causa di questa situazione. Abbiamo bisogno di almeno altri 150 aerei che entrino in flotta per alleggerire il carico", ha dichiarato Martin. Secondo l'agenzia di rating ICRA, l'India ha circa 1.100 consegne di aerei in attesa di essere consegnati nei prossimi anni. A febbraio, Air India, di proprietà del Gruppo Tata, ha annunciato un accordo record per 470 jet di Airbus e Boeing, il più grande nella storia dell'aviazione mondiale. Ma l'ICRA si aspetta che l'aumento della capacità sia un processo graduale, date le sfide della catena di approvvigionamento affrontate dai produttori che "probabilmente limiteranno i programmi di produzione».