Ospedale in fiamme, 10 neonati morti nel reparto di maternità: orrore in India

Dieci neonati sono morti all'interno di un ospedale in fiamme dopo che un incendio ha devastato un reparto di maternità: è successo in India. L'incendio è scoppiato nell'unità neonatale dell'ospedale distrettuale di Bhandara nel Maharashtra nelle prime ore di questa mattina.

10 newborn babies die inside blazing maternity unit after inferno tears through hospital in India https://t.co/PHZ51OeUP3

APPROFONDIMENTI MONDO Essere neonati ai tempi della pandemia: mascherine protettive a forma... ROMANIA Dieci neonati positivi al coronavirus, ma le mamme sono negative:... BOSNIA Bosnia, otto giovani trovati morti asfissiati alla festa di Capodanno VERONA Batterio killer a Verona, sospesi tre medici dopo la morte di quattro...

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 9, 2021