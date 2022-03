India: «Missile supersonico lanciato sul Pakistan per errore». Il governo di Delhi si scusa, ma è tensione

Un missile supersonico partito dall'India è stato lanciato sul Pakistan «per errore». Ad ammetterlo è stato il ministero degli Esteri indiano, che si è immediatamente scusato per l'incidente. Il missile è penetrato per ben 124 km in territorio pachistano, fortunatamente senza causare vittime umane. Il lancio del siluro, come riporta il comunicato del ministero della Difesa, «si deve a un malfunzionamento tecnico durante operazioni di manutenzione di routine». Il Pakistan questa mattina ha convocato l'ambasciatore indiano al quale ha espresso la «forte protesta di Islamabad per la flagrante violazione dello spazio aereo pachistano che contravviene a tutte le norme e ai protocolli di sicurezza internazionali».

Islamabad ha anche chiesto al governo di Delhi un'indagine trasparente sull'accaduto. La sera dell'incidente, in una conferenza stampa, il portavoce dell'esercito pachistano, il maggiore generale Babar Ifthikar, aveva detto che il missile è partito da Sirsa ed è atterrato vicino a Mian Channu, nel distretto di Khaneval, viaggiando ad un'altezza di 12.190 metri e mettendo in pericolo i voli di linea nello spazio aereo sia pachistano che indiano. «L'incidente avrebbe potuto causare un grave disastro aereo e uccidere civili», ha aggiunto il portavoce.