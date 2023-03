India, nube tossica invade la città di Kochi: montagna di rifiuti prende fuoco, 600mila persone a rischio

In India ha preso fuoco una montagna di rifiuti: i media locali, per descrivere lo scenario, parlano di una nube grande «come 12 campi da calcio». I fumi tossici del cumulo in fiamme hanno fatto e continuano a far svenire i vigili del fuoco. Un'enorme montagna di rifiuti a Kochi, in India, ha preso fuoco sei giorni fa e più di 600.000 persone stanno affrontando lo spesso strato di fumo che ricopre la loro città.

L'impianto di rifiuti di 64749,7 metri quadrati di Brahmapuram - che contiene grandi quantità di rifiuti plastici - ha preso fuoco giovedì sera, secondo quanto riportato dalla Cnn. L'incendio ha provocato uno spesso strato di fumo su Kochi, una città dello stato costiero del Kerala. Alla popolazione è stato consigliato di rimanere in casa e di usare maschere N-95 se devono uscire, come riporta la Bbc. Un tweet di Manoj Viswanathan, giornalista del New India Express, ha mostrato una veduta aerea del fumo denso che si sprigiona dalla discarica.



Il ministro dell'Industria P. Rajeev ha detto questa mattina al Parlamento del Kerala che l'incendio è sotto controllo e verrà estinto nelle prossime ore, ma poiché analoghe assicurazioni erano state date nei giorni scorsi, la comunicazione è stata accolta con sfiducia



Una camera a gas

«Tripunithura sembra una camera a gas ora, grazie all'incendio di Brahmapuram», si legge in un tweet del giornalista locale S. Anandan. Anandan ha incluso nel suo tweet due immagini che mostrano Kochi avvolta da una coltre di fumo quasi opaca.

La foschia tossica che aleggia su Kochi ha colpito anche i vigili del fuoco. Almeno 20 vigili del fuoco hanno avuto problemi di respirazione dopo aver combattuto l'incendio, come riporta The Indian Express. Alcuni vigili del fuoco sono anche svenuti dopo aver inalato i fumi, ha riferito la Cnn, citando informazioni dei vigili del fuoco locali.

Secondo uno studio del 2020 della Cooperazione Urbana Internazionale, un programma legato all'Unione Europea, circa 100 tonnellate di rifiuti plastici vengono aggiunte alla discarica ogni giorno.Il governo dello Stato di Kochi ha dichiarato domenica che l'incendio è sotto controllo. I vigili del fuoco di Kochi non hanno risposto immediatamente alle domande di Insider che chiedevano se l'incendio fosse stato domato.

Il governo locale ha riservato 100 posti letto in un ospedale pubblico di Kochi per curare i pazienti che soffrono di inalazione di fumo, ha dichiarato Veena George, ministro della Sanità del Kerala, a The Indian Express. Questa non è la prima montagna di rifiuti in India che prende fuoco. Nell'ultimo anno il Paese ha visto una serie di incendi di discariche.

A marzo ha preso fuoco una delle montagne di rifiuti più alte di Delhi, la discarica di Ghazipur. Il cumulo di rifiuti, alto quasi 20 piani, è bruciato per due giorni, secondo la CNN. Ad aprile è scoppiato un incendio anche nella discarica di 36 acri di Bhalswa a Delhi, come riporta The Indian Express.





The fire at Brahmapuram waste dumping yard in Kochi has been raging for the past three days. The toxic smoke from the burning plastic has caused breathing difficulty to elderly people. Video shared by Navy.@NewIndianXpress @xpresskerala pic.twitter.com/CrpVb8NSK3 — Manoj Viswanathan (@Manojexpress) March 4, 2023

I rappresentanti del Dipartimento dei vigili del fuoco del Kerala non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.