India, crolla tendone alla festa religiosa: 14 morti e 50 feriti

Tragedia in India. Almeno 14 persone sono rimaste uccise e oltre 50 ferite nel crollo di un tendone a causa di forti piogge e venti, in Rajastan, India settentrionale. Lo riporta la Bbc. Erano circa 300 le persone che si erano raccolte sotto al tendone per una festività religiosa. Alcune delle vittime sono rimaste uccise dai cavi elettrici quando la copertura si è accasciata, altri sono morti travolti dalle macerie. Il premier indiano Narendra Modi ha espresso su Twitter la sua vicinanza alle famiglie colpite definendo l'incidente una «disgrazia».

INDIA: Tensostruttura crolla a causa di forti piogge e temporali durante una cerimonia religiosa a Barmer nello stato del Rajasthan: Almeno 14 morti e 50 feriti pic.twitter.com/W2aWYEhZiV — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) 23 giugno 2019

Ultimo aggiornamento: 08:27

