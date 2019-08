India, leader del congresso arrestato in diretta tv

Il leader del partito del Congresso indiano Palaniappan Chidambaram è stato arrestato ieri sera nella sua abitazione, nel corso di un'azione degli agenti del Cbi, la Guardia di Finanza indiana, seguita in diretta da molte televisioni. Chidambaram, sentito questa mattina in tribunale per tre ore, era stato ministro alle Finanze nel primo governo della coalizione Upa, in cui il suo partito aveva la maggioranza.

L'ex ministro è accusato di corruzione nel cosiddetto caso Imx, per finanziamenti dall'estero ricevuti nel corso del suo mandato, definiti dall'Alta Corte di Delhi, un «classico episodio di riciclaggio». Chidambaram, che si dichiara estraneo alle accuse e vittima di persecuzione politica, era stato sentito sulla vicenda lo scorso gennaio dall'Agenzia delle Entrate. Dopo avere ricevuto ieri mattina una notifica che lo informava di essere agli arresti, si era prima reso irreperibile, poi aveva indetto una conferenza stampa nel quartier generale del Partito del Congresso. Gli agenti lo hanno arrestato al rientro dalla conferenza stampa, dopo essere entrati nella sua abitazione arrampicandosi dall'esterno, mentre centinaia di sostenitori del partito cercavano di bloccarli.

