India, autobus fuori strada: 10 morti e 26 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno 10 persone sono morte e altre 26 ferite, alcune gravemente, in un incidente di autobus precipitato in un burrone, lo ha riferito la polizia. L’incidente è avvenuto nei pressi del villaggio di Panchpulla nel distretto di Chamba, a circa 327 km a nord-ovest di Shimla, la capitale dell’Himachal Pradesh. «La notte scorsa, un autobus che trasportava passeggeri è caduto in una gola di 200 piedi vicino a Panchpulla, uccidendo 10 persone sul posto e ferendone molti altri», ha detto un funzionario della polizia nel distretto di Chamba. «I feriti sono stati portati in diversi ospedali della città di Dalhousie più vicina», hanno spiegato gli investigatori secondo i quali l’autista ha perso il controllo del veicolo sulla strada di montagna andando fuori strada. «Il conducente, rimasto ferito nell’incidente, ha raccontato che le cattive condizioni della strada non gli hanno consentito di utilizzare i freni». L’autobus stava andando da Pathankot in Punjab a Dalhousie nello stato collinare. I funzionari hanno detto che le operazioni di salvataggio stavano procedendo anche se i soccorritori hanno trovato delle difficoltà nel recupero dei corpi e dei feriti. Il primo ministro Himachal Pradesh, Jai Ram Thakur, ha espresso il proprio dolore per l’incidente e ha chiesto all’amministrazione distrettuale di garantire operazioni di soccorso veloci e fornire tutto l’aiuto possibile alle vittime dell’incidente.