Incinta a 17 anni costretta a bere detersivo dal fidanzato. «Voleva farla abortire»

Ultimo aggiornamento: 18:43

LONDRA - Hanno picchiato brutalmente e provato a far abortire una ragazza adolescente di 17 anni. Il suo fidanzato insieme a due amiche hanno picchiato con violenza la minore, costringendola a bere un detersivo nella speranza che questo potesse causare un aborto spontaneo, tutto perché il papà del bambino non desiderava avere il figlio. Pare che la 17enne avesse deciso di lasciare il suo fidanzato di 20 anni dopo che lui le aveva imposto l'aborto. Dopo una discussione al telefono i tre hanno raggiunto la vittima in casa e hanno iniziato a picchiarla, come riporta anche l'Independent . Gli aggressori le hanno dato calci sulla pancia, l'hanno sbattuta in terra, continuandole a ripetere che stavano facendo tutto ciò solo perché potesse interrompere la gravidanza.Quando si sono resi conto che la madre della vittima stava per tornare a casa se ne sono andati, lasciandola in terra e minacciandola di morte se avesse raccontato l'accaduto alla polizia. La donna ha soccorso la figlia e una volta in ospedale ha spiegato ai medici quello che era successo, così per i ragazzi sono scattate le manette e una condanna a 10 anni di carcere. La bimba nella pancia della mamma, fortunatamente, non ha avuto lesioni e la gravidanza è stata portata a termine con successo.