Treno contro un tir, 12 feriti, due sono gravi: ​autista si salva lanciandosi dalla cabina

Ultimo aggiornamento: 21:43

Un treno regionale tedesco si è scontrato questa mattina con un autoarticolato, deragliando a seguito dell’impatto. Sono dodici i feriti, di cui due in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto alle 4.30 circa ad Alt Duvenstedt, fra Amburgo e Flensburg, nei pressi di un passaggio a livello.Inizialmente erano stati segnalati diciotto feriti, di cui otto gravi, riferisce il quotidiano tedesco Bild. Il portavoce della polizia, Hanspeter Schwartz, ha affermato che erano presenti più di venti persone all’interno del treno, fra passeggeri e personale in servizio, ed il motivo che ha portato a questa differenza di conteggio è stato il necessario controllo medico preliminare di tutti i presenti sul treno.Stando a quanto riportato da thelocal.de, uno dei feriti è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Kiel.Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma sembra siano da imputarsi alla cabina dell’autoarticolato – il quale trasportava settanta tonnellate di attrezzature – che sarebbe rimasta bloccata al passaggio a livello. L’autista è riuscito a salvarsi saltando poco prima dello schianto, ha riferito la polizia all’agenzia Dpa.L’impatto ha danneggiato la parte anteriore del treno che si è poi sollevato dai binari.Schwartz ha inoltre affermato che «è in arrivo una locomotiva ausiliaria della Deutsche Bahn (operatore ferroviario nazionale) per recuperare il treno. Il luogo dell’incidente rimarrà chiuso per diverse ore, poiché probabilmente i binari hanno subito dei danni».Secondo le autorità locali sono circa cento i soccorritori giunti in aiuto.Un episodio simile si è verificato lo scorso ottobre, dove dodici persone sono rimaste ferite a Sipplingen, nei pressi del Lago di Costanza, nel sud della Germania.