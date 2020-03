​Francia, deraglia treno: almeno venti feriti, uno grave

Deraglia un treno dell'Alta Velocità in Francia. Sono almeno una ventina le persone ferite, di cui una in condizioni gravi, nell'incidente del treno ad alta velocità sulla tratta Strasburgo-Parigi: è quanto annunciano le autorità francesi. Il ferito in condizioni gravi sarebbe il conducente del Tgv deragliato questa mattina e che secondo l'emittente BFM-TV dovrebbe essere elitrasportato in ospedale. «Abbiamo sentito l'impatto e improvvisamente abbiamo realizzato che il treno era finito fuori dai binari. Per lunghi secondi ha rallentato inclinandosi leggermente su un lato», dice un testimone citato dalla rete all news.

Malgré cette sortie de voie, le TGV est resté debout. Les premières constatations font état d’un bilan de trois blessés. L’agent de conduite du TGV, grièvement blessé, a été évacué par hélicoptère. 2/6 pic.twitter.com/pKEHjHtkJu — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) March 5, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:49

