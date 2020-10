Ragazzo rimane ferito in un incidente stradale: la polizia sbaglia famiglia e comunica che è morto

Un incidente. Un ragazzo morto, un altro gravemente ferito. E una famiglia che si vede presentare alla porta le forze dell'ordine che le comunicano che il figlio è morto. I genitori che crollano sotto il peso della disperazione per poi scoprire, qualche ora dopo, che in realtà la vittima dell’incidente era un altro ragazzo.

Incidente, morto un ragazzo di 18 anni a Castel Volturno: gravi altri due giovani

Roma, si accascia e muore davanti a un ristorante, la gente indifferente resta in fila per l'ambulatorio

Non ha potuto far altro che cospargersi il capo di cenere la polizia che ha commesso il drammatico errore dopo l’incidente avvenuto lunedì sulla A90 a Crimond nell'Aberdeenshire, in Scozia. Dalle prime informazioni gli agenti avevano capito che la vittima era un 18enne e hanno dato l’infausta notizia alla famiglia. Solo dopo alcune ore si sono accorti dell’errore: a morire nel tragico incidente d’auto era, in realtà, il 19enne Dylan Irvine, ricordato dalla sua famiglia come « un figlio, un fratello e un nipote amorevole».

Dopo il terribile errore l'ispettore capo Neil Lumsden ha dichiarato: «Gli agenti sulla scena di un incidente utilizzano ogni indicazione disponibile per aiutare a identificare le persone coinvolte nel modo più rapido e preciso possibile. Ciò include anche gli effetti personali trovati sulla scena. Gli investigatori utilizzano anche informazioni raccolte dalle persone coinvolte che sono in grado di identificare se stessi e gli altri. In questa occasione gli agenti si sono trovati di fronte a una scena confusa, così come lo sono state le informazioni errate fornite da un testimone. Una volta identificato, l'errore è stato prontamente corretto e le famiglie delle persone coinvolte sono state informate e hanno compreso le circostanze. Abbiamo chiesto scusa alle famiglie per aver causato tanto dolore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA