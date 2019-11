Incidente con lo scooter a Miami, noto ristoratore salentino muore a 39 anni

Un giovane imprenditore brindisino, Raffaele Mitrugno, di 39 anni, è morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto sulle strade di Miami, in Florida, dove da qualche tempo dirigeva un ristorante di successo, "Il Fiorentino". Lo schianto si è verificato intorno alle 17.30 di ieri, lungo la Us 1 Southwest 17th Avenue in sella ad una Vespa di colore rosso.

Lo scooter, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità di polizia locali, è stato travolto da un'auto. Un impatto violentissimo, con la moto scivolata e rimasta incastrata sotto al paraurti della vettura. Mitrugno è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime. E nonostante il tentativo dei medici di salvarlo, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

La salma è ancora a disposizione della magistratura. I familiari sono in attesa del nulla osta per il rimpatrio. Lo sfortunato ristoratore, sposato e con due bambini, aveva mantenuto un legame molto forte con la sua terra, grazie anche alla passione per i colori del Brindisi calcio. La salma è attualmente a disposizione della magistratura. I familiari sono in attesa del nulla osta per il rimpatrio.



