Bolivia, autobus va fuori strada e cade nel burrone: 20 morti e 9 feriti

Incidente choc in Bolivia: un autobus che trasportava passeggeri è precipitato in un burrone. Il fatto è accaduto lungo la statale Cochabamba-Santa Cruz, e il bilancio provvisorio è di 20 morti e 9 feriti. Una vera e propria strage: l'episodio è stato riportato dall'agenzia di stampa Abi. Gonzalo Torrico, direttore dipartimentale dell'Organismo operativo di transito (Oot), ha dichiarato all'agenzia che l'autista ha perso il controllo del veicolo, ma al momento non sono ancora chiari i motivi che possono aver portato alla caduta.

Quel che è certo è che il bus è uscito di strada ed è scivolato per 150 metri schiantandosi nel fondo del precipizio. «Per il momento i dati certi a nostra disposizione - ha aggiunto - sono di almeno 20 morti e oltre nove feriti». Torrico ha infine riferito che l'incidente è avvenuto in piena notte, quando l'autobus, con a bordo 45 passeggeri, si trovava tra Cochabamba e Ivergarzama. Il vicecomandante della polizia di Cochabamba - Johnny Corrales - ha fatto sapere che i feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Colomi, Sacaba e Cochabamba

